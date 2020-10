Subsidio de vivienda No VIS: despeje sus dudas con estos 10 datos

Comprar casa nueva con ayuda del Gobierno, aunque esta no sea de interés social, es uno de los aspectos positivos de la crisis por el coronavirus. El subsidio para adquirir vivienda de hasta $438 millones no tiene precedentes en el país y es una estrategia para promover al sector edificador, afectado gravemente por la coyuntura del COVID.

Son 100 mil cupos que se entregarán hasta diciembre de 2022, que cubren créditos hipotecarios y operaciones de leasing habitacional para las casas No VIS. Si entre sus planes está comprar casa nueva, el subsidio es una excelente oportunidad, sobre todo porque no establece topes de ingresos por familias solicitantes.

El Universal le presenta 10 datos importantes sobre el subsidio No VIS para que despeje dudas y decida postularse.

1. ¿A partir de qué precio es vivienda No VIS? Para asegurarse de que solicita el subsidio correcto, debe tener en cuenta que en Cartagena y sus municipios aledaños, se considera que aquella casa que supere los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no es de interés social. Es decir, la vivienda que planea comprar debe costar más de $131 millones 670 mil para que aplique el subsidio No VIS. De lo contrario, su solicitud tiene que ser para el programa de viviendas de interés social que también tiene 100 mil cupos disponibles.

Este mismo margen aplica para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. En el resto del país, la vivienda VIS es hasta de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que si el valor supera los $ 118 millones 503 mil, se considera No VIS.

2. Todos los beneficiarios recibirán el mismo monto en el subsidio. El programa tiene una cobertura plana, lo que se traduce en que el subsidio será el mismo sin importar el valor de su crédito hipotecario. Entre menos costosa sea la casa, más alivio percibirán los beneficiarios en su cuota mensual. Esta medida permite que la subvención sea equitativa.

3. Si resulta favorecido, recibirá alrededor de $ 439 mil mensuales, durante siete años (más de $ 36 millones en total).

4. Entre los pocos requisitos está no haber recibido subsidio familiar de vivienda por parte del Gobierno o las cajas de compensación familiar, ni ninguna cobertura de tasa de interés. Si fue beneficiario de subsidios de vivienda para arriendo, sí puede aplicar al programa.

5. No necesita intermediarios particulares. La postulación se hace a través de las entidades bancarias al momento de solicitar el crédito hipotecario o leasing habitacional.

6. El beneficio aplica para la compra de una segunda casa. De los 100 mil cupos, 40 mil están dispuestos para quienes ya tienen vivienda propia pero quieren adquirir una segunda propiedad, por lo que también es una gran oportunidad para fortalecer el patrimonio familiar.

7. Solo para vivienda nueva. El beneficio no se puede solicitar para comprar la casa donde vive arrendado, por ejemplo.

8. Aplica para comprar sobre planos, pero solo se solicita al momento del desembolso del crédito y corre el riesgo que para entonces se haya cumplido el tope de los subsidios disponibles (Para más información: Recomendaciones para comprar vivienda sobre planos).

9. No hay cupos limitados ni para ciudades ni para departamentos. Se estarán asignando en la medida en que se soliciten.

10. A raíz de la crisis por el COVID, algunas constructoras entregan bonos de hasta $ 30 millones o incluyen en el valor de la vivienda los trámites de escrituración por lo que el costo final de su crédito puede reducirse significativamente (Le puede interesar: Las ventas de vivienda VIS avanzan a buen ritmo).