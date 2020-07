“Qué emoción”, Daniella Donado dio negativo para COVID

“Qué emoción. Me acaban de decir que estoy negativa. No sé si llorar. Qué emoción. Uno siente que vuelve a vivir”, gritó con alegría la presentadora Daniella Donado, justo en el momento en que daba una entrevista al programa de chismes ‘Lo sé todo’.

Y es que hace pocos días, la barranquillera anunció a través de un video en Instagram que ella y su familia estaban contagiados de COVID-19. Fue entonces, durante la entrevista, cuando Donado se enteró que dio negativo luego de recibir la segunda prueba, dándole fin a este capítulo de terror relacionado con el coronavirus. (Lea aquí: Daniella Donado y su familia dieron positivo para COVID-19).

La también actriz aprovechó para hablar sobre cómo vivió el aislamiento en casa junto a su familia, aunque no argumentó si ellos también superaron el coronavirus.

“Aquí, por recomendaciones del doctor, así estuviéramos todos contagiados, teníamos que estar todos con tapabocas. Nos levantábamos, y saludar a mi hijo era con tapabocas, tratar de no abrazarnos, no estar cerca el uno del otro, lo más distanciados posible, sobre todo por el bebé que es el único que no le podíamos poner tapabocas”. (Lea también: Carlos Calero cuenta cómo convive con el Covid-19).

Cabe recordar que Daniella confirmó que tanto ella como su esposo e hijos estaban contagiados del virus, pero eran asintomáticos.