¿Debo suspender las quimioterapias por el coronavirus?

Pareciera que la pandemia del nuevo coronavirus ha llegado para interponerse en los tratamientos de las personas con cáncer, pero las apariencias engañan. El doctor Mauricio Lema Medina, hemato oncólogo y docente de la Universidad CES (Medellín), y Lina Hinestroza, fundadora y directora de la Fundación Alma Rosa, nos aclaran tres aspectos claves.

1. ¿Los pacientes con cáncer son más propensos a tener el nuevo coronavirus?

-Realmente (tener o no la enfermedad) es un fenómeno de azar, de exposición. Si tú no estás al lado o en contacto con alguien al que le ha coronavirus, no debería haber manera de que lo tengas. Precisamente por eso se insiste tanto en no exponerse.

Estamos bombardeados de estadísticas (...) Sobre pacientes con cáncer, las estadísticas son mucho menores en esta enfermedad en particular, o sea, no hay tanta evidencia que nos diga si es más peligrosa o no (en personas con cáncer), sin embargo, en enfermedades parecidas -porque este no es el primer brote de coronavirus, en 2002 existió el Sars- los estudios parecen indicar que en los tratamientos con cáncer que bajan las defensas -como las quimioterapias citotóxicas, que tumban el pelo-, los pacientes tienen un riesgo mayor de padecer complicaciones graves como hospitalización, ingreso a UCI y fallecimiento. Hay que decir, y es muy importante tenerlo presente, que no todos los tratamientos contra el cáncer bajan las defensas. (Lea aquí: Coronavirus, alerta para pacientes con cáncer de pulmón)

2. ¿Qué pasa con las personas que están en tratamiento contra el cáncer, lo deben suspender o deben seguir yendo a las quimioterapias?

-Para los pacientes que están en tratamiento oncológico, y como ninguno de ellos es cosmético, no hay motivo para que un problema lleve a otro problema (...) El hecho de que haya un peligro, que es el coronavirus, no significa que vamos a hacer un mal tratamiento del cáncer esencialmente porque hay que tratar el cáncer. Entonces, si uno tiene quimioterapia con intención curativa -esa que ocurre antes o inmediatamente después de una cirugía en enfermedad no metastásica- el tratamiento debe seguir, a menos que:

a. Que el paciente con cáncer se contagie de coronavirus, ahí se recomienda que suspenda el tratamiento hasta que la infección se resuelva.

b. Que el paciente con cáncer esté conviviendo con alguien que tenga el virus, en cuyo caso esa persona debe estar aislada por razones sanitarias.

3.¿Hay que acudir a la urgencia en caso de efectos secundarios severos del tratamiento contra el cáncer o es mejor aguantar hasta el final, final?

-De pronto si se aguanta hasta el final sí será el final, entonces realmente cuando uno tiene un efecto secundario muy severo... tú me llamas y me dices: “Mauricio, tengo quince vómitos por día, estoy deshidratada y no me pasa el agua”, entonces, por el miedo al coronavirus, no vas a urgencias para que te pongan un litro y medio de salino, que es salvador, pones en peligro el riñón... (Le puede interesar: El mundo se detiene, pero el cáncer no)

Las salas de urgencias no son solo para pacientes con coronavirus en estos momentos, aunque lo parezca, y obviamente uno no debe ir a urgencias frívolamente, pero si se necesita... se debe acudir.

Aquí es importante usar mascarilla, tratar de no tocarse la cara, nada de sobarse la nariz o boca, que son puntos de entrada del virus. También es vital mantener una distancia mínima de dos metros con nuestros interlocutores.