Ojo con la salud mental: 4 famosos colombianos que se han retirado de las redes

El comediante paisa le confesó a sus fanáticos el pasado sábado 29 de octubre, a través de un live en su cuenta de Instagram que no se siente bien, que está agotado y que espera hacer una pausa laboral durante el próximo año:

“Muchos saben que sufro de problemas de depresión y ansiedad. Últimamente eso se me está explotando maluco. (...) Me venía sintiendo como mal y raro desde una semana antes, pero creo que era producto de la presión que vengo sintiendo desde hace mucho. Desde que estuve en MasterChef, me cambió mucho la vida y no he descansado”.

4. Andy Rivera. En agosto de este año, el cantante Andy Rivera dio a conocer la razón por la cual se alejó de sus redes sociales durante varios días.

A través de una serie historias de Instagram hizo una confesión que despertó preocupación en sus seguidores: el artista estaría atravesando un período de depresión hace varios meses, sin embargo, mencionó que está enfocado en recuperarse. Siga leyendo: Conozca los síntomas de la depresión, condición que padece Andy Rivera