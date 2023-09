Showmancing: la necesidad de mostrar en redes lo felices que somos en pareja

Primero, una pregunta fundamental: ¿acaso existen las relaciones “perfectas”?

Se trata de un tema álgido, bastante controversial, sobre todo, en estos tiempos de las redes sociales en los que las fotos de amores aparentemente perfectos inundan las redes sociales y, algunas veces, con el tiempo, terminan y comienzan a conocerse las “pesadillas” de las cuales no se habla en los posts, ni en los reels, ni en las historias.

Entonces, ¿existen las relaciones de pareja perfectas? De acuerdo con la psicóloga clínica Diana C. Gómez Miranda, “depende”. “Depende de lo que se entienda por perfección -Diana ríe-. Es decir, desde mi punto de vista, la relación de pareja perfecta sí existe, pero no es esa en la que no se tienen discusiones, desacuerdos o conflictos, o en la que todo el tiempo se está feliz, no (lo cual además, humanamente, es imposible). La relación de pareja perfecta o sana (prefiero este término), es aquella en la que te sientes seguro, como en tu hogar”. Lee aquí: ¿Cómo saber si dependo emocionalmente de mi pareja?

Y cuando Diana dice “hogar”, no se refiere precisamente a algo físico, no, señor, más bien le gusta pensar en un fragmento del libro ‘Volver a casa’, de Najwa Zebian, que le gusta citar: