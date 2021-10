Dos asesinatos en riña, en Loma Fresca: “A mi hijo lo confundieron”

“Él no tenía nada que ver en ese problema, no estuvo presente en la riña, Edwin no peleaba con nadie, solo se dedicaba a trabajar”. Le puede interesar: Son dos las personas asesinadas a tiros en Loma Fresca, en Cartagena

Esas son las palabras del papá de Edwin Antonio Ramos Palomino, asesinado en la madrugada del lunes en Loma Fresca, en las faldas de La Popa.

La víctima iba camino a su trabajo, en el Mercado de Bazurto, cuando fue interceptado por hombres que al ver que Edwin corrió, le dispararon con un changón y luego lo atacaron a machetazos, dejándolo muerto en un lote.

Horas antes de la muerte de Ramos Palomino, y en una riña en el mismo barrio, asesinaron a bala a Édgar de Jesús Morales Beleño, de 24 años.

El hermano de Edwin, a quien la Policía identificó como Jhiban Palomeque Palomino, está presuntamente implicado en el homicidio de Morales Beleño, por esto se dice que las dos muertes estarían relacionadas. Lea aquí: ¿Venganza? Dos muertos y un herido dejó riña en Loma Fresca

Por un hurto

“El problema con la familia de Édgar de Jesús comenzó porque uno de ellos atracó a mi hermana hace uno días, por eso Jhiban fue a reclamarle a su casa, pero él no mató a Édgar”, afirma el padre de Edwin Antonio, quien hoy se encontraba velando el cuerpo de su hijo en una funeraria cerca a la sede de Medicina Legal.