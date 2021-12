La hermosa historia tras la “mamá de los reclusos” de Cartagena

Emarón Dessabibá.

“Cuando murió mi esposo Alfredo pensé que me volvería loca. Días después decidí visitar la Cárcel de San Diego, luego de contactar a la señora Yadira Caballero, del Comité de Rehabilitación, y me ofrecí como voluntaria enseñando a leer y escribir a los reclusos que eran analfabetas. A las mujeres les enseñé modistería, los inicié en los computadores y llevé libros para crear bibliotecas en las cárceles. Celebramos con actos culturales el Día del Recluso el 24 de septiembre, los reinados internos de belleza y muchos de ellos, al salir de la cárcel, se iban a vivir unos días en mi casa, mientras se contactaban con sus familiares. Cuando llega diciembre el teléfono no para de timbrar con llamadas de distintas ciudades de Colombia, y de otros países, y son de gente que estuvo presa que ya en libertad me agradece el que durante tantos años fuera a visitarlos y a llevarles regalos el día de sus cumpleaños y en estos días de Navidad. Hace poco me llamaron de México y Estados Unidos. Me dijeron: “Mamá Ema, tenemos una cuelga para ti en diciembre. Son como hijos agradecidos que me llaman todo el tiempo”. Lea además: Las cárceles cambiaron la vida de Johana Bahamón

Mamá Ema Alí- Gahim Aparicio y su hija Aleyda Patricia Jiménez Alí-Gahim.//Foto: Aroldo Mestre - El Universal.

¡Quiero volverlos a ver!

“En toda mi vida he sido una mujer saludable, no he sufrido de nada, ni siquiera de dolor de cabeza, solo me duele un poco la rodilla, pero lo que más me ha afecta ahora es que no pueda salir a encontrarme con la gente de las cárceles. La pandemia ha entorpecido la alegría de cada día y ha intentado acabar con mi vida, pero no doy el brazo a torcer. Leo y releo la Biblia y encuentro señales que me iluminan. Desde que estoy viva no recuerdo algo tan espantoso como esta pandemia en la que ha muerto mucha gente cercana y conocida. Le digo a Dios que me recoja si no puedo seguir haciendo la actividad humanitaria que he venido desarrollando durante tantos años. Soy creyente y tengo fe: muy pronto estaré de nuevo con ellos para brindarles mi apoyo. Mucha gente dejaba en la puerta de mi casa regalos para los reclusos que yo entregaba personalmente en las dos cárceles. Deseo que esos regalos a los niños y las niñas de los reclusos sigan llegando a sus manos”.