Las polémicas que tienen a la ministra Irene Vélez en la cuerda floja

Entre las diversas polémicas, una de las que más llamó la atención fue cuando la ministra aseguró que Colombia tenía una deuda 10.000 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de la Gasolina: “Eso es un problema que viene impactado por los altos precios que ha tenido la tasa cambiaria del dólar. En este momento, estamos hablando de 10.000 billones, un déficit bastante grande”. Lea: ¿10.000 billones? el lapsus de la ministra de Minas que genera críticas

Aunque la ministra se defendió y aseguró que se trató de un error que le podía pasar a cualquiera, nuevamente en medio de un debate de control en el Senado, la alta funcionaria fue criticada por la lectura directa que estaba haciendo, pese que el reglamento no lo permitía.

¿La ministra estaría padeciendo matoneo en redes?

Las críticas han sido tan reiteradas, que el mismo presidente Petro la defendió en redes social, en donde aseguró que el video corto donde la ministra Vélez interviene en el Senado fue difundido con el ánimo de desinformar.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del Ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.