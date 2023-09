“El tema de GO Catastral fue tergiversado con fines políticos”: Distrito

Tras conocerse que el convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Cartagena y GO Catastral, entidad de Catastro Bogotá, no sería prorrogado después de finalizarse el próximo 31 de diciembre, William Dau Chamat rechazó que el candidato William García Tirado usara esta coyuntura para “hacer campaña”. Lea: “Yo no le paro bolas al ‘Agua gratis’”: Dau sobre GO Catastral Aún resuenan, incluso a nivel nacional, las denuncias que el candidato a la Alcaldía realizó el pasado 9 de septiembre sobre presuntas irregularidades que habrían provocado que habitantes de barrios de estratos bajos paguen un impuesto predial más alto del que pagan lotes y propiedades en sectores turísticos y privilegiados, especialmente en Tierrabomba, Barú, Manzanillo, La Boquilla y el Centro Histórico. Conozca la denuncia: “Dau no logró atajar a los que se han robado 5 billones de pesos” Estos posibles errores en el avalúo catastral habrían incidido en que Cartagena haya dejado recaudar, por Impuesto Predial, una suma cercana a los cinco billones de pesos desde hace 15 años. Estos hechos están bajo investigación por la Fiscalía y de revisión por parte de GO Catastral El exconcejal señaló a la administración Dau y a Go Catastral, gestor y operador de la actualización de los predios urbanos, rurales e insulares del área de la ciudad, de no haber atajado las eventuales inconsistencias, propiciadas por un “Cartel de las prescripciones”, según aseveró. “Privados siguen evadiendo o pagando de forma incoherente a las millonadas que ganan por día usufructuando sus predios”, sostuvo e indicó que sus denuncias motivaron la no prorroga del contrato con los bogotanos. Lea: ¿Fue por García Tirado? Distrito no prorrogó contrato con GO Catastral

No obstante, la Secretaría de Hacienda informó que el júbilo de García Tirado se basó en informaciones tergiversadas filtradas a la ciudadanía por redes sociales y en medios de comunicación.

No se podía en el último año de mandato Ayer el alcalde Dau explicó que, aunque buscaban prorrogar el contrato con GO hasta marzo de 2024, por ley no se podía prorrogar. Hacienda lo precisa de esta manera: “Este tipo de contratos o convenios con gestores catastrales no pueden tener un plazo inferior a dos años, según el Decreto Nacional 1170 de 2015, adicionado por el decreto Nacional 1983 de 2019. Sin embargo, la Resolución Igac No. 1040 de 08 de agosto de 2023 modificó el termino de duración de dichos contratos ampliándolos a un plazo de 3 años si están en ejecución, y fue ahí cuando se estudió una prorroga o una adición”. El mandatario William Dau tenía la intención seguir con GO hasta marzo, dejándole la decisión de si seguir o no con la entidad capitalina a quien gane el próximo 29 de octubre y se posesione el 1 de enero; sin embargo, una consulta a Asocapitales, respecto de la viabilidad jurídica de prorrogar y/o adicionar el Contrato Interadministrativo 059, se constató que no era jurídicamente viable. “Una adición o prórroga de dicho contrato implica necesariamente la asunción de vigencias futuras, las cuales según dispone el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, están prohibidas durante el último año de gobierno del respectivo alcalde”, apuntaron desde Hacienda.

Por consiguiente, que se haya informado, a varios meses de acabarse la labor de GO Catastral en Cartagena, sobre la no prórroga del contrato no tuvo nada que ver con las denuncias de García Tirado, según aseguró el Distrito.

“El artículo 3.6.1. de la Resolución IGAC No. 1040 de 08 de agosto 2023, impone a los municipios o distritos que hayan contratado un gestor catastral el deber de comunicar por escrito al Igac, con 3 meses de antelación a la terminación del contrato, la no prórroga de este. En cumplimiento de este deber y bajo este contexto fue que se expidió el oficio AMC-OFI-0143297-2023, que ayer se filtró a la ciudadanía y que ha sido objeto de informaciones tergiversadas”. Sobre las presuntas irregularidades Con el objeto de aclarar informaciones que se han difundido en la ciudad sobre los procesos de liquidación, cobro y recaudo del Impuesto predial, en cabeza de la Administración Tributaria Distrital, así como del proceso de actualización catastral e implementación del enfoque multipropósito realizada por el Gestor y Operador Catastral – GO Catastral, la Secretaría de Hacienda hizo varias precisiones. Finalizado el proceso de actualización catastral por parte de GO, ejecutado en 2022 y que entró en vigor el presente año, es posible que, a juicio de algunos propietarios o poseedores de predios, su nuevo avalúo no coincida con las características y condiciones del predio. En este sentido, el Distrito instó a todos aquellos propietarios o poseedores de predios ubicados en la jurisdicción de Cartagena que consideren que su avalúo no concuerda con las características y condiciones del lugar, que acudan al procedimiento de revisión de avalúos previsto por el artículo 4 de la Ley 1955 de 2019. “No son las opiniones particulares el mecanismo pertinente e idóneo para efectuar la revisión de los resultados de la actualización catastral en sus tres componentes: físico, jurídico y económico, siendo este último el componente que abriga el avaluó catastral, sino los mecanismos de ley, los cuales se pueden activar en cualquier tiempo y ante la autoridad competente”, puntualizó Hacienda.

Sobre dudas en la liquidación y cobro del Predial