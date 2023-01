Fue a arreglarse las uñas y le diagnosticaron cáncer 5 meses después

Fue entonces cuando Grace García, de 50 años, asistió al lugar ubicado en el estado de California (Estados Unidos) —donde vive con sus tres hijos, en San Gabriel, cerca de Los Ángeles— y al momento de retirar la cutícula, la profesional que la estaba atendiendo la cortó. Lea aquí: Fue al médico por un dolor de espalda, tres semanas después murió de cáncer

“Ella me cortó, y el corte no era solo un corte de cutícula normal. Ella me cortó profundamente y esa fue la primera vez que me pasó. Me he estado haciendo las uñas durante años y años y años. Estaba molesta”, relató Grace en entrevista con el medio ‘Today’.

Con el paso de los días la herida no sanó, pese a que la estadounidense estuvo aplicándose una pomada antibiótica desde el mismo día que la cortaron, justo al llegar a casa.