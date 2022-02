Las razones por las que los anticonceptivos no engordan

La ginecológica es una parte fundamental en la salud de cualquier mujer y, por lo tanto, en la calidad de vida, por eso es crucial acceder a información confiable sobre temas como anticonceptios, higiene y más. Las ginecólogas Lía Matera Torres y Catalina Agudelo Restrepo nos aclaran los principales mitos.

1. Mito: “Los anticonceptivos engordan”.

La doctora Lía asegura que este es uno de los grandes mitos alrededor de la anticoncepción hormonal y afecta negativamente el apego al tratamiento. “Las mujeres jóvenes se encuentran preocupadas por su imagen corporal y la posible ganancia de peso es una desventaja de los anticonceptivos orales”, menciona y asegura que “los estudios no reportan que exista una diferencia de ganancia de peso entre las usuarias y no usuarias de anticonceptivos. Un estudio que observó durante 10 años a 2.621 mujeres en edades entre 19 y 34 años de edad, los autores no encontraron un aumento considerable de peso en usuarias de anticonceptivos (Human Reproduction). Algunos reportan un aumento de 1 a 3 kilos durante su uso, pero es pasajero”. Le puede interesar: La razón por la que no puede dejar de asistir a la cita ginecológica