‘Tía Paola’, ¿el trend de Tik Tok es racista?: profesionales lo explican

Kriss Urueta, abogado.

Respondiendo a los interrogantes planteados con anterioridad, yo personalmente considero que sí se trata de las mismas personas (los empáticos y los satíricos), muchos de ellos quizá no conciben la idea de que hay quienes pueden sentirse ofendidos con lo que para ellos parece un chiste, así como tal vez no pueden concebir que aunque su intención no sea ofender a un negro, están siendo racistas de igual forma. Lea: “Le echaban orín en la boca”: mujer afro denunció racismo y abuso sexual contra sus hijos

Así como hay quienes hacen este tipo de chistes con el único fin de ofender, en este caso, a personas negras. Esto lo afirma Urueta, que concuerda con lo que dijo Carolina, quien recalca que aunque estamos en el siglo XXI el racismo aún no ha sido erradicado de un todo, y en tendencias como ‘Tía Paola’ se evidencia de forma muy clara.