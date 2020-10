Gabinete Dau: 9 bajas en solo 10 meses ¿cómo y por qué se han ido?

Pese a que el alcalde William Dau Chamatt escogió a los miembros de su gabinete por medio de una convocatoria pública y un proceso de selección riguroso realizado por una empresa cazatalentos y por el Departamento Administrativo de Función Pública, muchos de los elegidos no lograron convencerlo con el paso de los meses.

Del equipo que junto a él tomaron posesión el 1 de enero, ya nueve personas dejaron de ser parte de la administración “Salvemos a Cartagena”.

Algunos de estos funcionarios se marcharon por petición del alcalde, otros por diferencias con el mandatario y pocos por asuntos personales.

La salida más reciente es la del secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda, a quien el burgomaestre le solicitó su dimisión porque no estaba satisfecho con el trabajo realizado por esta dependencia. (Lea aquí: “No hemos sido ineficientes”: secretario de Infraestructura)

Argumento que Jácome no compartió, pues aseguró que la secretaría de Infraestructura siempre trabajó aunque no había recursos.

Pese a esta respuesta, Dau ya nombró a Luis Alberto Villadiego Cárcamo como nuevo secretario de Infraestructura del Distrito.

Los que se han ido

- Lidi Ramírez

Esta fue la primera persona que salió del gabinete Dau. Ramírez estuvo encargada por el burgomaestre de la mesa de salud durante el comité de empalme, luego fue nombrada como asesora en temas anticorrupción y de transparencia, sin embargo, luego de varios cuestionamientos del Concejo, el 4 de marzo el alcalde revocó su nombramiento. (Lea aquí: Dau revoca nombramiento de su asesora anticorrupción)

El mandatario detalló que luego de estudio riguroso a la hoja de vida de Lidy verificó que si bien ella cumplía con el requisito de experiencia profesional, había dudas sobre el cumplimiento de su posgrado o su equivalencia.

En su momento, William Dau indicó que la decisión fue en previo consentimiento con la exfuncionaria, quien actualmente no tiene ningún vínculos laborales con el Distrito y aseguró que no tiene interés en hacer política.

- Álvaro Fortich

El 12 de mayo, Álvaro Fortich, de manera sorpresiva, dejó la dirección del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) en medio de la crisis que vivía la ciudad por cuenta del coronavirus.

Si bien en su carta de renuncia el médico y especialista en Medicina Interna y Endocrinología no dio detalles de los motivos de su dimisión, luego de que el alcalde William Dau sostuviera que en la dirección del Dadis necesitaba un administrador y no a un doctor y que este no había conseguido las camas UCI que se requerían en la ciudad, Fortich dio más detalles de su salida.

El entonces funcionario sostuvo que entre las cosas que precipitaron su renuncia se encontraba que en muchas ocasiones el alcalde no escuchó sus consejos y medidas para contrarrestar los embates del coronavirus en la ciudad. (Lea aquí: “William Dau no escuchaba mis consejos”: Álvaro Fortich)

Además reveló que recibió insultos con palabras soeces de parte del mandatario, expresando que Dau no sabe dominar sus emociones y que así tuvo múltiples reacciones contra él.

- Mónica Fadul Rosa

Una semana después de la renuncia de Álvaro Fortich, la Alcaldía de Cartagena emitió un comunicado a la opinión pública informando de la renuncia de Mónica Fadul Rosa, quien fue nombrada por el mismo alcalde como Gerente de Ciudad y asesora de despacho.

Fadul, quien según Dau sería una especie de ‘vicealcaldesa’, adujo que su decisión obedecía a motivos estrictamente personales. No obstante, en los círculos cercanos a la administración distrital se habla de que el detonante habría sido el enfrentamiento entre el alcalde William Dau y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sobre la propuesta del sector privado de designar un gerente para el COVID-19, esto teniendo en cuenta que Mónica venía trabajando desde hace varios años en la seccional de Fenalco en Bolívar. (Lea aquí: Mónica Fadul renuncia a su cargo como Gerente de Ciudad)

Tras su dimisión, la administración manifestó su deseo de que la líder gremial siguiera acompañando al mandatario desde otras instancias durante el resto de su período. En su reemplazo fue nombrada María Claudia Peñas, quien era actual directora de Cartagena Cómo Vamos.

- Marta Carvajal Herrera

Seis meses después de arrancar el periodo de gobierno, el gabinete del alcalde William Dau siguió sacudiéndose. La directora de Talento Humano, Marta Carvajal Herrera, presentó el 11 de junio su renuncia irrevocable al cargo aduciendo motivos personales.

El alcalde, William Dau Chamat, aceptó su renuncia y agradeció “el apoyo brindando durante estos meses en el gobierno local y la puesta en marcha de procesos en el talento humano de la Alcaldía y sus dependencias”. (Lea aquí: Renuncia la directora de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena)

La exfuncionaria actualmente hace parte de un juicio disciplinario con alcances penales y disciplinarios que adelanta la Contraloría Distrital de Cartagena por el contrato de la primera dama del Distrito, Cynthia Pérez Amador.

- Pedro Lora

El 4 de julio salió Pedro Lora, subdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a quien Dau le solicitó su dimisión.

El alcalde de Cartagena contó que le pidió la carta de renuncia por pérdida de confianza. Por otro lado se conoció que este habría tenido algunas diferencias con la directora encargada del ente, Johana Bueno. (Lea aquí: Alcalde Dau le pide la renuncia a Pedro Lora, subdirector del Dadis)

- Tadeo Martínez

Otro de las personas que renunció al equipo “Salvemos a Cartagena” fue Fernando Luis Tadeo Martínez Méndez, jefe de Comunicaciones.

El 6 de agosto, el comunicador social presentó su dimisión para trabajar como asesor del recién del presidente del Senado, Arturo Char. Sin embargo, desde mayo este ya buscaba empleo en otro lugar, se había postulado para la gerencia de Telecaribe. (Le puede interesar: Jefe de Comunicaciones del alcalde William Dau renuncia al cargo)

Al momento de su salida, Tadeo aseguró que seguía apostando al gobierno Dau y confiaba en su talante y entrega por la ciudad.

- Alexa Cuesta

Esta es catalogada como una de la salida más polémica de un funcionario de la administración Dau hasta el momento.

El 10 de septiembre, Alexa Cuesta Flórez, quien fungía como directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), señaló que, además de una “asfixia” presupuestal en la entidad, decidió dar un paso al costado porque como directora de la Etcar no tiene voto en el comité directivo integrado por el alcalde William Dau y dos delegados del Ministerio de Cultura.

Ante sus declaraciones, el alcalde William Dau sostuvo que fue él quien le pidió la renuncia a Alexa Cuesta, porque ella estaba tomando determinaciones de una manera arbitraria, disponiendo del dinero y tomando decisiones sin autorización.

Pero la cosa no quedó ahí, siete días después Cuesta denunció que había tenido problemas para continuar con la entrega del cargo, ya que el burgomaestre no había designado a alguien para el cargo y que incluso le negaron la entrada a la sede de la Etcar.

A raíz de ello, la exfuncionaria solicitó el acompañamiento de los entes de control. (Le puede interesar: Alexa Cuesta pide a entes de control que acompañen su salida de la Etcar)

- Humberto Ripoll

El 17 de septiembre, de manera sorpresiva, el mandatario de los cartageneros anunció que luego de una junta extraordinaria de los miembros directivos del SITM se decretó la insubsistencia del actual gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll.

La solicitud de insubsistencia fue presentada por el alcalde y respaldada por todos los integrantes de la Junta Directiva de Transcaribe. La decisión suscitó diferentes reacciones por parte de distintos sectores. Mientras unos aplaudían la decisión de Dau, otros decían que todo se trataba de una estrategia política para remover del cargo a Ripoll.

Lo cierto es que el hecho se dio en medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema. (Lea aquí: Junta Directiva saca a Humberto Ripoll de la gerencia de Transcaribe)

Los cambios

Además de las renuncias, varios funcionarios del gabinete Dau también han sufrido movimientos internos.

Guillermo Enrique Ávila Barragan quien se venía desempeñando como gerente de Espacio Público y Movilidad pasó a ser el nuevo secretario de Planeación; Johana Bueno quien era directora operativa de Salud Pública del Dadis fue nombrada como encargada de esta dependencia; Sindry Camargo quien fungía como directora del Datt dejó su cargo para asumir como gerente de Transcaribe; Janer Galvan quien era subdirector Técnico y Operativo del Datt asumió como nuevo director; Adelfo Doría quien era asesor de Despacho pasó a ser el nuevo director de Talento Humano; Franchesca Llanos Uribe quien desde el 2017 era directora administrativa y financiera de la Etcar fue designada como nueva directora; y Paola Pianeta quien era asesora y pasó a ser la nueva jefa de Prensa del gobierno Dau.

Por otro lado, Myrna Martínez quien, además de seguir como jefa de la Oficina Asesora Jurídica, fue designada de manera temporal como Secretaria General en reemplazo de Diana Martínez Berrocal, quién fue apartada del cargo mientras se adelanta una investigación de la Contraloría. (Lea aquí: “Suspendí a Diana Martínez porque estoy obligado”: William Dau)